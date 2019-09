Pontstraat opnieuw elke woensdag schoolstraat Rutger Lievens

03 september 2019

18u35 0 Aalst Na een geslaagd proefproject vorig schooljaar, zal de Pontstraat in Aalst opnieuw elke woensdagvoormiddag schoolstraat zijn.

“Na het geslaagde proefproject op het einde van vorig schooljaar zal ook dit schooljaar 2019-2020 het deel van de Pontstraat tussen de Volderstraat en de Kerkstraat elke woensdagochtend en -middag ingericht worden als schoolstraat. De straat wordt bij het begin en het einde van de schooltijd afgesloten voor inkomend gemotoriseerd verkeer om de schoolomgeving veiliger te maken”, zegt de stad Aalst.

De Pontstraat is schoolstraat ’s morgens van 8 tot 8.45 uur en ’s middags van 11.50 tot 12.20 uur. Er worden dan tijdelijk nadarhekken geplaatst door vrijwilligers ter hoogte van de Volderstraat en de Kerkstraat. Gemotoriseerd verkeer kan op die manier niet meer tot aan de Sint-Martinuskerk rijden.

“Scholen met interesse in de opstart van een schoolstraat, kunnen dit melden via dit formulier. Voorwaarde is wel dat er een schoolpoort langs de straatkant is, dat de school niet aan een (drukke) verbindings- of gewestweg ligt en dat alle scholen in de straat akkoord gaan. Tot slot zijn er ook genoeg ouders en/of leerkrachten nodig die de wegversperring als vrijwilliger willen bemannen”, zegt de stad.