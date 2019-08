Poll: Wanneer moet Sint-Maarten aankomen? 2, 3 of 9 november? Rutger Lievens

30 augustus 2019

09u13 0 Aalst Stadsbestuur en Feestcomité zijn het niet eens over de datum dat Sint-Maarten moet aankomen in Aalst. Er liggen drie data op tafel. Geef ons jouw mening in de poll.

Wanneer maakt Sint-Maarten dit jaar zijn intrede in Aalst met de boot? Het stadsbestuur zou een voorkeur hebben voor 9 november, maar dan is de Sint al in de scholen langsgeweest. Zaterdag 2 november zou ongepast zijn wegen Allerzielen. Het Feestcomité geeft de voorkeur aan 3 november.

“Ik kies voor zondag 3 november”, zegt sp.a’er Sam Van De Putte, die zelf ook een poll lanceerde op Facebook. “Horecazaken zullen wel opendoen. Zondag is normaal gezien een doodse dag in Aalst. De stad mist activiteiten op zondagnamiddag.”

Een bron binnen het Feestcomité zegt het volgende: “Er was advies van het Feestcomité, de stadsdiensten, dienst Economie, de dekenij Molenstraat en horecacoach om het op zondag 3 november te laten doorgaan met een Pietendorp op de Grote Markt en een Sint-Maartenshuis in het oude stadhuis. Het stadsbestuur besliste echter eerst om het op 2 november te laten plaatsvinden. Toen de opmerking werd gemaakt dat dit Allerzielen is, werd gekozen voor 9 november.”

Poll Wanneer moet Sint-Maarten zijn intrede maken in Aalst? zaterdag 2 november

zondag 3 november

zaterdag 9 november zaterdag 2 november 7%

zondag 3 november 74%

zaterdag 9 november 19%