POLL: Is een zomercarnaval een goed idee of niet? Rutger Lievens

17 september 2020

14u39 7 Aalst Burgemeester D’Haese (N-VA) lanceerde vandaag het voorstel om een zomercarnaval te organiseren. De details moeten nog uitgewerkt worden, maar is het überhaupt een goed idee? Hier kan je je mening kwijt.

Een wintercarnaval zit er in 2021 door corona niet in, maar misschien wel een zomercarnaval. Geef je mening in onze poll.

Poll Heb jij zin in een zomercarnaval in het laatste weekend van juni? ja

nee ja 34%

nee 66%