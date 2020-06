POLL: “Geen vaccin tegen de winter, dan geen carnaval. Of zullen we vieren op anderhalve afstand?” Rutger Lievens

02 juni 2020

14u47 0 Aalst Kan Aalst carnaval vieren als er geen vaccin is tegen het coronavirus? Als het van oud-prins carnaval Raf Sidorski afhangt niet. 14, 15 en 16 februari 2021 lijkt nog veraf, maar in Aalst zijn voorbereidingen voor de volgende stoet deze tijd van het jaar normaal gezien al volop aan de gang. De carnavalisten vragen duidelijkheid, maar geen viroloog kan voorspellen wat de situatie in februari 2021 zal zijn. Laat staan de stad.

Dilemma voor de carnavalsgroepen: moeten ze investeren in de carnavalswagen en de stoet van 2021? Of zal dat allemaal verloren moeite zijn? Eetfestijnen zijn afgeschaft, dus financieel is de slagkracht van de groepen minder. Vragen genoeg dus in de carnavalswereld, maar weinig antwoorden.

Februari 2021

Het is onmogelijk te voorspellen wat de situatie in februari 2021 zal zijn. Geen viroloog kan dat nu al zeggen, laat staan de burgemeester of de voorzitter van het Feestcomité. “De stad beseft dat heel veel carnavalisten zich zorgen maken over Aalst carnaval 2021. Daarom nodigde ik Carnavalist Tot In De Kist, de voorzitter van het Feestcomité, de afgevaardigde van de foorkramers, prins Yvan en het organisatieteam van de stad uit voor een constructief overleg”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

“Ik zal samen met alle spelers uit de carnavalswereld alles in het werk stellen om ons volksfeest op een veilige manier te laten plaatsvinden. Het is momenteel nog koffiedik kijken hoe dit precies zal verlopen. Ik ben ervan overtuigd dat we nog voor de zomer een draaiboek op tafel kunnen leggen, waarbij veiligheid, creativiteit en Aalsterse spirit perfect samenvloeien. Ik bedank alvast alle carnavalisten om samen met alle Aalstenaars alle maatregelen na te leven. Hoe harder we nu ons best doen, hoe meer kans op een geslaagde Aalst carnaval 2021”, zegt burgemeester Christoph D’Haese, die niet van plan is om zomaar te zeggen: ‘Het gaat niet door.’ Hij wil volgende week met een plan komen. “Zelfs als het vaccin er is, dan zal niet iedereen al ingeënt zijn op 14 februari. We zullen het maximum eruit halen, in overleg en met behulp van de carnavalisten.”

Mensenlevens

Raf Sidorski, oud-prins carnaval en gemeenteraadslid van N-VA, zet vraagtekens bij de aanpak. “Een draaiboek? Oké, maar voor wat? Voor een evenement dat niet doorgaat als er een tweede piek komt en er geen vaccin blijkt te zijn. Voor zover ik weet zat er bij dit overleg ook geen enkele arts of specialist bij die meer duiding kon geven of kon bevestigen dat dit niet zal gebeuren. Wat mij betreft is het redelijk simpel. Geen vaccin tegen de winter is ook geen carnaval. Of willen de Aalsterse stadsdiensten, de leden van Carnavalist Tot In De Kist, de voorzitter van het feestcomité, onze prins en de burgemeester slachtoffers op hun geweten?”

Tot september zijn er geen eetfestijnen of andere carnavalsactiviteiten mogelijk. Een financiële tegenvaller voor veel carnavalisten. “De carnavalsgroepen moeten nu nog beginnen met afbreken. Ze gaan het financieel met veel minder moeten doen, wat de kwaliteit van de stoet zeker niet echt ten goede zal komen. En wat dan met carnaval? Zullen we de cafés dichthouden, zullen we anderhalve meter afstand houden van elkaar? Begrijp me niet verkeerd, ik ben de laatste die onze ‘vastelauvend’ niet wil laten doorgaan maar als dat ten koste gaat van levens. Ik roep op om het gezond verstand te gebruiken”, zegt Raf.

Poll Geen vaccin tegen de winter, dan geen carnaval

Niet akkoord Akkoord 71%

Niet akkoord 29%