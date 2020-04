POLL Fietsersbond vraagt je mening over voetgangers- en fietsersbrug over Dender: ‘Welke van de 3 opties kies jij?’ Rutger Lievens

10 april 2020

11u26 6 Aalst De Fietsersbond van Aalst organiseert een poll over de fietsersbrug over de Dender, tussen Houtkaai en station. Op dit moment circuleren er drie voorstellen en de Fietsersbond heeft die alle drie geëvalueerd. Marleen Stallaerts van de Fietsersbond geeft haar bevindingen mee. “Want door de stad zijn wij niet gecontacteerd om onze mening te geven”, zegt ze.

Ondertussen circuleren er drie ontwerpen van hoe de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug tussen linker- en rechteroever er moet uitzien. Het tot nu toe enige goedgekeurde ontwerp staat op het punt om uitgevoerd te worden: een brug tussen station en Houtkaai, met een helling langs Netwerk (zie figuur 2). Er is een tegenvoorstel van buurtbewoners en burgerplatform over.morgen. Die tekenden een brug met een helling op beide oevers langs de Dender. (zie foto boven, figuur 1). Dan is er nog een derde optie: een brug met een helling in de Korte Moutstraat. De stad lijkt overtuigd dat - eens de werken gestart zijn en de subsidies binnen zijn - de plannen beter worden aangepast en geland wordt in de Korte Moutstraat (figuur 3).

19 april

De Fietsersbond organiseert nu een online bevraging. “De mening van iedereen telt, dus daarom starten wij een anonieme bevraging. “We verzamelen jullie reacties tot 19 april en zullen de resultaten dan hierbij op de site plaatsen. Wijzelf zijn in het huidige proces niet gecontacteerd, al zouden we een open communicatie met alle betrokken partners op prijs stellen”, zegt Marleen Stallaerts.

Ze bespreekt ook de verschillende opties. Over de originele plannen van de stad, waarbij de brug een bocht maakt op de Houtkaai en voor Netwerk (figuur 2) zegt de Fietsersbond dit: “De landing is aan de Denderoever wat het logisch lijkt. Hellingsgraad is ok. Dit plan krijgt het meeste weerstand van omwonenden, omdat zij diegene zullen zijn die hinder ondervinden van deze constructie. Een mooie boom moet verdwijnen en plaats maken voor beton.

De andere opties

Over het ontwerp van over.morgen en de buurtbewoners (figuur 1) zegt Marleen Stallaerts: “In dit ontwerp kan het groen op de Houtkaai blijven bestaan. De omwonenden staan hier volledig achter. De vraag is wel hoever er naar het Werfplein moet worden geheld om een goede hellingsgraad te houden. Het is net dat plein dat wij als fietsers willen vermijden omdat daar de verkeerschaos al groot is.”

Ook het plan waarbij de brug helt in de Korte Moutstraat (figuur 3) heeft De Fietsersbond bekeken. “De hellingsgraad is ok. Landen in Korte Moutstraat eist wel dat zowel Korte Moutstraat, Moutstraat en Hovenierstraat ook moeten worden aangepakt en fietsveilig moeten zijn. Zullen mensen die niet van Leirekensroute komen omrijden langs Moutstraat om brug te nemen?”

De poll van De Fietsersbond kan je hier invullen.