POLL Eens of oneens? Tien stellingen uit het carnavalscongres Rutger Lievens

28 september 2019

14u32 2 Aalst De stad Aalst organiseerde op het eerste carnavalcongres in De Werf een grootscheepse bevraging bij elkeen die betrokken is bij Aalst carnaval. Meer dan 150 genodigden brachten in cultuurcentrum De Werf hun stem uit over 83 stellingen rond ons grote volksfeest. De resultaten worden verwerkt in een nieuwe beleidsvisie voor Aalst carnaval. Wij pikken tien stellingen eruit en vragen jouw mening.

Onderwerpen als het Driekoningenfeest, de Verkiezing Prins Carnaval, de Carnavalsraadzitting, de stoeten, de feestpleinen, de prijsuitreiking, de Voil Jeanettenstoet en de popverbranding kwamen aan bod. De resultaten van de stemming van het carnavalscongres worden later pas bekend gemaakt. Van de 83 stellingen waar de aanwezigen hun mening over mochten geven, pikken wij er tien uit. We zijn benieuwd naar jouw mening!

Poll De carnavalsstoet is te lang Ja

Nee Ja 52%

Nee 48%

Poll Er is te veel eenheidsworst bij de carnavalskostuums in de stoet Ja

Nee Ja 45%

Nee 55%

Poll De maandagsstoet mag worden afgeschaft Ja

Nee Ja 31%

Nee 69%

Poll Aalst carnaval moet bij Unesco blijven Ja

Nee Ja 40%

Nee 60%

Poll De numerus clausus (begrensd aantal groepen + wachtlijst) is een goede zaak Ja

Nee Ja 63%

Nee 37%

Poll Het Driekoningenfeest moet behouden blijven Ja

Nee Ja 72%

Nee 28%

Poll Andere (toneel)verenigingen moeten de kans krijgen om de carnavalsraadszitting te maken Ja

Nee Ja 62%

Nee 38%

Poll De spontaniteit is verdwenen bij de prinsenverkiezing, alles lijkt voorgekauwd Ja

Nee Ja 87%

Nee 13%

Poll Een prins carnaval moet kunnen zingen Ja

Nee Ja 52%

Nee 48%

Poll Deel de stoet op volgens grootte: los - klein - middel - groot Ja

Nee Ja 35%

Nee 65%