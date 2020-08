POLL De Fietsersbond vraagt duidelijkheid: “Waarom moeten sportfietsers geen mondmasker dragen en anderen wel?” Rutger Lievens

16 augustus 2020

10u03 14 Aalst De Fietsersbond vraagt dezelfde mondmaskerregel voor alle fietsers. Een sportfietser hoeft nu geen mondmasker te dragen, andere fietsers wel. “We begrijpen niet waarom er een onderscheid wordt gemaakt”, zegt De Fietsersbond.

De Fietsersbond zegt dat de onduidelijkheid blijft en dat de vragen blijven rijzen. “We begrijpen niet waarom er een onderscheid gemaakt wordt tussen de motieven voor een verplaatsing per fiets. Tijdens deze hittegolf is elke actieve vorm van verplaatsing een inspanning. Maar ook bij ‘normale’ weersomstandigheden is een onderscheid maken tussen functionele en recreatieve verplaatsingen best vreemd”, zegt Marleen Stallaerts van De Fietsersbond.

“Waarom moet een sportfietser, in groep al dan niet in bebouwde kom, aan 10km/u door de winkelstraten geen mondmasker dragen? Waarom mogen bestuurders met open raam of open dak die naast ons aan het verkeerslicht wachten geen mondmasker dragen?”, zegt ze. “Waarom moet een fietser die stevig doorfietst om naar het werk te rijden maar geen sporttenue draagt dan weer wel een masker dragen?”

Gezond verstand

“Wij vragen duidelijkheid voor alle Aalstenaars. We zijn zeker niet tegen het dragen van een mondmasker en vrezen ook dat 1 september niet zomaar plots de einddatum zal zijn van de corona-maatregelen. Iedereen met gezond verstand ziet dat we dit nog lang zullen moeten mee dragen. Maar waarom dan niet zoals reeds in andere steden? Fietsers en stepgebruikers hoeven het mondmasker niet te dragen als zij de sociale afstand kunnen naleven. Vermits onze stad reeds kreunt onder een verkeersinfarct, hoge concentraties fijn stof door canyoning en zoals elke stad verhoogde temperaturen kent bij warme dagen, zouden wij het toch normaal vinden dat elke actieve vorm van verplaatsing zou aangemoedigd worden om zo deze effecten maximum te kunnen reduceren. Daarom vragen wij nog eens met aandrang duidelijkheid over de mondmaskerplicht”, zegt De Fietsersbond.

Poll Wat vind jij? Sportfietsers geen mondmasker, alle andere fietsers wel

Geen enkele fietser moet een mondmasker dragen, tenzij in drukke (winkel)straten

Alle fietsers ten alle tijde een mondmasker aan Sportfietsers geen mondmasker, alle andere fietsers wel 4%

Geen enkele fietser moet een mondmasker dragen, tenzij in drukke (winkel)straten 83%

Alle fietsers ten alle tijde een mondmasker aan 13%