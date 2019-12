Politiezone pakt bestuurder die al tijdje rondreed zonder rijbewijs Koen Baten

27 december 2019

15u04 0 Aalst De naburige politiezone van Erpe-Mere/Lede heeft op Kerstavond een bestuurder aan de kant kunnen zetten waarvan ze al een tijdje vermoeden hadden dat hij reed zonder een rijbewijs.

De feiten gebeurden 24 december omstreeks 22.20 uur. Bij een controle op de Gentse Steenweg in Aalst werd de bestuurder tegen gehouden bij een controle. Er was al langer een vermoeden dat de man reed tijdens een rijverbod en rij-ongeschiktheid dat de politierechtbank had uitgesproken. Het voertuig werd na de controle getakeld door de politiezone.