Politierechter stuurt chauffeur die onder invloed van drugs halsbrekende toeren uithaalde naar dokter Koen Baten

21 september 2020

15u50 1 Aalst Jordy B. (22) uit Aalst moest zich vanochtend voor de rechtbank verantwoorden na hallucinante feiten in de binnenstad van Aalst. De jongeman reed een verboden richting in met zijn wagen. Toen de politie hem alarmeerde reed hij achterwaarts de straat uit en bracht hij een fietser in gevaar.

Alsof de fietser die moest wegspringen nog niet genoeg was reed de twintiger nadien nog met zijn auto door het rode licht. Hij gaf daarna plankgas en reed aan hoge snelheid weg. Hierbij reed hij zelf ook even in de verkeerde richting van de weg, maar gelukkig gebeurden er geen ongevallen. De politie kon hem staande houden en nam de jongeman mee naar het bureau.

Daar werd hij gecontroleerd en bleek hij onder invloed te zijn van cannabis. De jongeman zegt dat hij werkt aan zijn problematiek en dat hij ondertussen er zo goed als bijna van verlost is. “Ik rookte vroeger bijna elke dag, nu is het al een pak minder. De laatste keer dat ik gebruikte was vorige week”, verklaarde B. in de rechtbank.

De politierechter besloot hierop om verder onderzoek te laten doen bij een dokter in hoeverre de jongeman nog geschikt is om met de wagen te rijden. De zaak zal verder gezet worden op 25 januari 2021.