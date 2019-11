Politieke crisis in Aalst: “Ilse Uyttersprot (CD&V) wordt monddood gemaakt. Een grotere vernedering bestaat er niet. D’Haese waant zich keizer van Aalst” Rutger Lievens

05 november 2019

12u14 0 Aalst “De ultieme vernedering voor Ilse Uyttersprot”, zo noemt Ann Van de Steen (Lijst A) de zet van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) om schepen Uyttersprot (CD&V) haar bevoegdheden af te nemen. Ann Van de Steen was twaalf jaar met hart en ziel schepen, maar zou dit nooit gepikt hebben. “Moest mij dat overkomen, ik was weg”, zegt ze.

Toen Ilse Uyttersprot (CD&V) nog burgemeester was tussen 2006 en 2012 waren zij en haar schepen Ann Van de Steen (toen sp.a, nu Lijst A) zeker niet de beste vriendinnen. Het waren jaren vol politieke onenigheid. “Het waren soms helse tijden, maar Uyttersprot heeft nooit met mij gedaan wat Christoph D’Haese nu met haar doet. Hij waant zich de keizer van Aalst. Iemands bevoegdheden afnemen, dat doe je gewoon niet. Dat is het laatste”, zegt Van de Steen, nu in de oppositie.

Moest het haar overkomen, ze zou opstappen. “Ik bewonder Uyttersprot haar koelbloedigheid. Ik zou zo op mijn ziel zijn getrapt - je bevoegdheden, je legt daar toch je hart en je ziel in - dat het voor mij niet meer zou moeten. Ik zou dat nooit ofte nimmer aanvaarden. Het is de ultieme vernedering, terwijl de burgemeester coach van de ploeg moet zijn. Stel dat ze nu blijft zitten en de plooien worden gladgestreken, wat brengt de toekomst? Telkens als de schepen kritiek zal willen geven, kan ze weer op het strafbankje belanden. Ilse Uyttersprot wordt monddood gemaakt. Dat is de grootste vernedering dat je kan meemaken in de politiek”, zegt ze.