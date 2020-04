Politie zet vanaf morgen drone in om corona-maatregelen af te dwingen Rutger Lievens

01 april 2020

18u31 23 Aalst Vanaf morgen zal de politie van Aalst een drone inzetten om beelden te maken op het openbaar domein. “Zo kan er toezicht gehouden worden in zones waar er nog geen camerabewaking is, bijvoorbeeld ter hoogte van het skatepark of bepaalde speelterreintjes”, zegt de burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

“De lokale politie heeft de handen vol met de handhaving van alle corona-maatregelen. Niet-essentiële verplaatsingen zijn verboden, net als samenscholingen. Vanaf morgen zal er een drone worden ingeschakeld om beelden te maken op het openbaar domein”, zegt burgemeester D’Haese (N-VA). “Zo kan er toezicht gehouden worden in zones waar er nog geen camerabewaking is, bijvoorbeeld ter hoogte van het skatepark of bepaalde speelterreintjes. Wanneer de politie opmerkt via deze camerabeelden dat op bepaalde plaatsen mensen de regels niet respecteren, dan zal er een patrouille uitgestuurd worden om de nodige vaststellingen te doen en proces verbaal op te maken.”

Extra handhaving tijdens zonnig weekend

Dit weekend wordt mooi weer voorspeld en zullen er veel mensen de buitenlucht opzoeken. De lokale politie van Aalst roept iedereen op om zich aan de voorschriften te houden. “Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan maar met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het hardlopen, wandelen of fietsen duurt. In het park picknicken is bijvoorbeeld niet toegestaan.”

“Fysieke buitenactiviteiten mogen enkel met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn en 1,5 meter afstand wordt bewaard. De politie zal extra coronapatrouilles inzetten om toezicht te houden op de risicoplaatsen zoals parken, fietsroutes, speelpleintjes”, zegt D’Haese (N-VA).