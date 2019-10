Politie zet extra middelen in tegen inbrakengolf in Aalst Koen Baten

24 oktober 2019

09u09 16 Aalst De laatste twee dagen werd er in Aalst tot twee maal toe een klopjacht gehouden op verdachte personen en inbrekers die gezien werden in de wijk Hof Leeuwergem en de Ouden Dendermondse Steenweg in Aalst. Hierbij werd ook telkens gebruik gemaakt van de helikopter. Tot op heden konden de daders nog niet gepakt worden. “We zetten tijdens de donkere maanden wel extra patrouilles en middelen in om inbraken tegen te gaan", zegt burgemeester Christoph D’Haese.

Dinsdag was er al melding van een klopjacht in Aalst na een reeks inbraken en enkele pogingen in de buurt van Hof Leeuwergem. Gisterenavond was het opnieuw prijs en zocht de politie een uur lang naar verdachte personen. “Of de feiten iets met elkaar te maken hebben is op dit moment nog niet duidelijk. Onze lokale recherche werkt volop op de zaak, maar heeft op dit moment nog niemand kunnen pakken. De daders zijn professioneel en weten snel te ontkomen", zegt D’Haese.

Alle ploegen werden gealarmeerd en zijn op de hoogte van de inbraken. Niet alleen in Aalst, maar ook de regio buiten Aalst zijn er heel wat inbrakengolven. “Dit is een fenomeen dat altijd boven komt met de donkere dagen, waar we zo goed mogelijk tegen proberen anticiperen. We doen ook mee aan 1 dag niet ter preventie en zullen zeker nog maatregelen nemen om onze bewoners te beschermen”, besluit D’Haese.