Politie sluit parking aan Colruyt Aalst af na vechtpartijen Koen Baten

13 maart 2020

12u17 3524 Aalst De politie heeft een parking van een Colruyt-filiaal in Aalst moeten afsluiten na enkele kleine vechtpartijen. Meningsverschillen tijdens het hamsteren liepen uit de hand. Nochtans zeggen alle supermarkten dat er voldoende voorraad aanwezig is en dat paniek nergens voor nodig is.

Heel wat inwoners merkten vrijdagochtend op dat de parking van het Colruyt-warenhuis aan de Brusselsesteenweg plots was afgesloten door de politie. Dit had alles te maken met enkele kleine vechtpartijen. De politie liet niemand nog op de parking rijden en is ook nu nog altijd aanwezig om alles in de gaten te houden. Niemand raakte gewond.