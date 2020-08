Politie pakt twee mannen op nadat Aalstenaar verdachte personen met schroevendraaiers en kniptangen appartement ziet binnengaan Koen Baten

09 augustus 2020

16u47 14 Aalst Een alerte Aalstenaar verwittigde gisteren omstreeks 13.30 de politie nadat hij enkele verdachte mannen zag lopen ter hoogte van de Sint-Jobstraat in Aalst. De man zag hoe een auto met Franse nummerplaat zich parkeerde en verdacht gedroeg. “Een van de mannen stak allemaal schroevendraaiers en kniptangen in zijn zak en liep dan een appartement binnen", klinkt het.

De feiten speelden zich af op klaarlichte dag in het centrum van Aalst. De man was van plan om net te vertrekken om boodschappen toen hij het voertuig opmerkte en de personen zich verdacht gedroegen. Hij begon te rommelen in de koffer en zag verschillende soorten werkmateriaal passeren.

Beide personen liepen richting Sint-Jobstraat waar ze een appartement binnengingen. De Aalstenaar had ze tot daar gevolgd en verwittigde dan de politie. Zij kwamen snel ter plaatse en konden beide mannen oppakken. Wat ze van plan waren is op dit moment nog niet duidelijk.

De politie liet ook hun auto takelen die even verderop geparkeerd stond.