Politie organiseert workshops om hen te helpen inbraken te voorkomen Koen Baten

12 juni 2019

De lokale politie van Aalst organiseert naar aanleiding van ‘1 dag niet’ enkele workshops. Het thema waar ze op inspelen is hoe ze de politie kunnen helpen bij het onderzoek naar woninginbraken. De workshops vinden plaats op 18, 19 en 24 juni. Dit telkens van 18.30 uur tot 21 uur op het politiekantoor aan de Beekveldstraat 29 in Aalst.

Iedereen is welkom om deze workshops mee te volgen. Inschrijven kan tot 17 juni. Wie interesse heeft moet zich inschrijven via pz.aalst.preventie@police.belgium.eu of via het nummer 053 73 27 34.