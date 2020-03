Politie komt in 24 uur tijd 45(!) keer tussen voor overtredingen op maatregelen corona: “Speeltijd is echt voorbij” Koen Baten

28 maart 2020

16u23 152 Aalst De Aalsterse politie moest van vrijdag op zaterdag maar liefst 45 keer tussenkomen voor overtredingen tegen de maatregelen om het coronavirus in te dijken. Een hallucinant cijfer, want na twee weken heeft men het blijkbaar nog altijd niet geleerd. Naast het voorval op de Beukenlaan, werd er ook een illegaal café gesloten op de Moorselbaan. “Men spuwt absoluut niet in het gezicht van een politieman", zegt Christoph D’Haese scherp.

De speeltijd is nu echt wel overal over, en de ongeoorloofde samenkomsten zullen hard aangepakt worden. In Aalst werd nog maar eens bewezen dat dit broodnodig is. De afgelopen 24 uur werden er 45 tussenkomsten uitgevoerd door de politie in verband met corona. Er werden 13 waarschuwingen gegeven nog en 22 effectieve processen-verbaal werden opgesteld. In de Moorselbaan werd er ook een Afrikaans kapsalon ontruimd dat was omgebouwd tot een café. “Daar werden acht personen aangetroffen die gezellig wat pinten zaten te drinken", zegt D’Haese.

De burgemeester verdedigt ook zijn agenten bij de tussenkomst op de Beukenlaan. “Deze daden zijn absoluut ongehoord. Men spuwt niet op agenten, want dan spuw je ook op mij”, zegt hij. “Ik zal me dan ook zeker burgerlijke partij stellen wanneer de zaak voor de rechtbank komt, want dit is absoluut niet te tolereren", vult hij aan.

Vandaag zullen er twee extra patrouilles ingezet worden om extra controle te doen op het respecteren van de maatregelen. “De speeltijd is nu meer dan gedaan", besluit D’Haese.