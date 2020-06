Politie haalt vijftig mensen uit illegaal café in Aalst Koen Baten

13 juni 2020

21u31 18 Aalst In de Geraardsbergsestraat heeft de politie zaterdagavond omstreeks 21 uur een illegaal café ontruimd. De interventie kwam er na een melding over niet-toegestane praktijken. In totaal werden liefst vijftig mensen naar buiten gehaald.

Het pand waar de politie binnenviel, herbergde vroeger een Grieks restaurant. Het bleek nu ingenomen te zijn door een man die er niet beter op gevonden had dan er een café te openen. En daarbij overtrad hij zowat elke denkbare regel in coronatijden. Hij droeg zelf geen mondmasker, in het interieur was geen tafeltje te vinden en van social distancing was ook al geen sprake. Los daarvan had de man ook helemaal geen vergunning om een café open te houden. Hij verkocht er onder meer sterke drank.

Zo’n twintig agenten haalden uiteindelijk vijftig aanwezigen naar buiten. Zij kregen allemaal het bevel om te vertrekken, en daar gaven ze ook gehoor aan. Al werden wel wat verwijten gemaakt aan het adres van de agenten. Niemand werd opgepakt. De cafébaas mag zich aan de nodige boetes verwachten voor het overtreden van de coronamaatregelen.