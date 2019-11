Politie en parket op zoek naar man die winkelbediende gijzelt in Spar Koen Baten

27 november 2019

11u05 0 Aalst Politie en parket zijn op zoek naar een man die op 28 januari van dit jaar een winkelbediende gijzelde in de Spar aan de Zijpstraat in Hofstade. Een man met Nederlands accent plaatste een mes op de keel van een van de bediendes na sluitingstijd en kon zo met haar naar binnen gaan om de kluis te openen en het geld mee te nemen. In Faroek op VTM verscheen dinsdag een fragment over de gijzeling in de supermarkt.

De feiten gebeurden tussen 20.30 uur en 20.45 uur na sluitingstijd. Een van de medewerksters had het geld in de kluis gestoken en verliet dan de winkel. Toen ze naar het bushokje wandelde werd ze plots bij de arm gegrepen door een man, die vermoedelijk al een hele tijd op de uitkijk stond. Hij plaatste een broodmes tegen haar keel en sleurde haar mee terug naar de supermarkt.

Zijdeur

Daar moest ze opnieuw naar binnen gaan. Via de hoofdingang ging het niet, maar toevallig had ze de sleutel van de zij-ingang mee en was ze die vergeten in de winkel. De dader werd ongeduldig, en om geen problemen te krijgen besloot ze dan maar de andere deur te openen. Het alarm ging onmiddellijk af, maar de man kon toch met het geld aan de haal gaan.

Op het moment dat de feiten plaatsvonden, passeerden er enkele getuigen die mogelijk iets gezien hebben of de man gekruist hebben. Zij worden gevraagd om zich te melden bij de politie. De gijzeling en diefstal werd ook gefilmd door de camera’s binnen, maar de man was quasi onherkenbaar, omdat hij een kap droeg. Hij was zwart van huidskleur en praatte met een Nederlands accent. Hij had een jas aan met een kap en een sjaal. Na de feiten liep hij weg in de richting van Aalst.

Wie iets meer weet over de zaak, kan contact opnemen via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.