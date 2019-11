Politie en parket onderzoeken verdacht overlijden in appartement in Bredestraat Koen Baten

16u33 64 Aalst De politie van Aalst en het parket zijn een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden in een appartement in de Bredestraat in Aalst. Een bewoner werd er dinsdagochtend levenloos aangetroffen door de hulpdiensten. Het labo kwam langs om sporen te verzamelen en er werd een wetsdokter aangesteld.

Het overlijden werd al dinsdag in alle vroegte vastgesteld. Rond 6 uur kwam de politie ter plaatse samen met een ambulance en de mug, maar het slachtoffer was toen al overleden. De plaats van het gebeuren werd onmiddellijk afgesloten met politielint en het parket van Oost-Vlaanderen werd ook verwittigd. Zij bevestigen dat er een onderzoek loopt. “Wij hebben een wetsdokter aangesteld die meer duidelijkheid moet scheppen over het overlijden", klinkt het daar.

Rond de middag was het onderzoek afgelopen in de woning en werd de plaats weer vrij gegeven. Over de omstandigheden is vermoedelijk pas woensdag meer duidelijkheid.