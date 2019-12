Politie controleert bestuurders die na feestnacht met auto naar huis rijden Koen Baten

16 december 2019

16u58 12 Aalst De politie heeft in de nacht van 15 op 16 december een controle gehouden aan de uitgaansbuurt in Aalst. Er werd vooral gecontroleerd op de bestuurders die na de feestnacht naar huis wilden rijden met het voertuig.

Bij de controle werden twintig bestuurders onderworpen aan pre-test. Een bestuurder testte positief op alcohol. Ook zijn boorddocumenten werden gecontroleerd. Hij kreeg een rijverbod van zes uur en zal een boete tot 2.000 euro kunnen ontvangen. Daarnaast werden ook tien bestuurders onderworpen aan een speekseltest. Drie bestuurders bleken positief te zijn op het gebruik van verdovende middelen. De bestuurder die dronken was, was ook onder invloed van drugs.

Ook de twee andere bestuurders legden een positieve speekseltest af. Hun rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Een bestuurder werd betrapt met zijn gsm in de hand achter het stuur. Een passagier in een voertuig was zo onder invloed van verdovende middelen dat hij meegenomen werd naar het commissariaat. Er werd een grote hoeveelheid drugs bij hem aangetroffen en er werd een gerechtelijk proces-verbaal opgesteld.