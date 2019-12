Politie betrapt bestuurder met 2,51 promille die vier passagiers vervoert Koen Baten

10 december 2019

16u10 8 Aalst De Aalsterse politie heeft in de nacht van 6 op 7 december een alcoholcontrole uitgevoerd op hun grondgebied. Er werd op verschillende locaties gecontroleerd. Alle passanten werden onderworpen aan een ademtest. In totaal werden 246 bestuurders gecontroleerd.

Van alle gecontroleerde bestuurders waren er zeventien die een positieve ademanalyse hebben afgelegd. Vijf bestuurders moesten hun voertuig drie uur langs de kant laten staan. Acht anderen kregen zes uur rijverbod en een boete tussen de 550 en de 1.260 euro. Bij de drie overige chauffeurs werd het rijbewijs meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Zij zullen zich later moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

Een van de bestuurders verkeerde ook onder invloed van drugs. De andere automobilist had meer dan twee promille in zijn bloed en vervoerde bovendien nog vier passagiers. De politie controleerde ook op overdreven snelheid. Er werden 376 bestuurders gecontroleerd. Ongeveer 25 procent van alle gecontroleerde bestuurders, of 92 chauffeurs, werden betrapt op een te zware voet. Een bestuurder reed 99 kilometer per uur in een zone 50. Hij was ook onder invloed. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken en hij mag zich opmaken voor een bezoek aan de politierechter.