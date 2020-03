Politie Aalst schrijft verschillende pv’s uit voor negeren samenscholingsverbod, burgemeester verscherpt plaatsverbod Koen Baten

22 maart 2020

17u39 0 Aalst De Aalsterse politie heeft afgelopen nacht verschillende processen-verbaal opgesteld voor het negeren van het samenscholingsverbod en het op straat komen zonder geldige reden. In café Comme Ca in de Sluierstraat zaten vijf personen illegaal bij elkaar voor een ‘streamingparty’.

Naast de vijf personen in het café waren er ook op het Stationsplein in Aalst enkele personen die er onterecht verbleven. Alle overtreders kregen een proces-verbaal tegen hun opgesteld en mogen zich aan een verdere opvolging verwachten. “Desondanks alle regels en afspraken hebben we toch enkele overtredingen vastgesteld", zegt burgemeester Christoph D’Haese. “Ik maak maximaal gebruik van de handhaving als burgemeester door een langere sluiting en nog scherper plaatsverbod te bevelen”, klinkt het. “Ik kan absoluut niet aanvaarden dat wij met de Veiligheidscel dag in dag uit werken aan de volksgezondheid in Aalst, terwijl een aantal personen denkt al deze regels aan hun laars te kunnen lappen. Deze vlieger gaat duidelijk niet op", besluit de burgemeester.