Politie Aalst na stalkingsverhaal: “Elk feit afzonderlijk aangeven en klacht indienen bij ons” Koen Baten

19 november 2019

Naar aanleiding van het stalkingsverhaal van gisteren in de Populierenstraat in Aalst geeft de politie meer tekst en uitleg over de gang van zaken en wat je best doet wanneer je te maken krijgt met stalkers. "In elk geval moet je een aangifte doen bij de politie of een klacht met burgerlijke partij bij de onderzoeksrechter", zegt woordvoerster Katrien Ottevaere van de Aalsterse politie.

Het sociaal politioneel team heeft verschillende richtlijnen wanneer er over stalking wordt gesproken. Een klacht indienen bij de politie of onderzoeksrechter. “Daarnaast hebben we ook nog enkele adviezen voor mensen die het slachtoffer zijn van stalking of er mee dreigen in aanraking te komen", zegt Ottevaere.

“Wij raden mensen aan die te maken krijgen met stalking een dagboek op te maken van de feiten. Waar het gebeurde, wat er net heeft plaatsgevonden, op welk tijdstip, zo veel mogelijk zaken die je kan neerschrijven.” De politie raad ook aan om de noodnummers bovenaan in je gsm-toestel te zetten, wanneer het nodig is kan je dan rap bellen naar de hulpdiensten. “Het is ook belangrijk dat elk feit bij ons wordt aangegeven, en niet slechts eenmalig, maar elke keer opnieuw", klinkt het.

Het sociale politionele team zal ook altijd contact opnemen met de slachtoffers om met hen te praten over de feiten. “Wij bieden bij onze politie ook slachtofferbegeleiding aan om te praten. Een laatste advies dat we kunnen geven is om contact te nemen met een advocaat om te bekijken wat de mogelijkheden zijn", besluit Ottevaere.