Politie Aalst binnenkort op pad met bodycams: “Zeker nuttig tijdens carnaval” Rutger Lievens

22 januari 2020

13u55 16 Aalst De lokale politie van Aalst gaat binnenkort op pad met draagbare camera’s, ook wel bodycams genoemd. De gemeenteraad stemt komende dinsdag over het in gebruik nemen van bodycams op Aalsters grondgebied. Een bodycam is een draagbare camera die op of aan het lichaam wordt bevestigd en zodoende videobeelden en audio kan registreren. Tijdens carnaval zal de politie bodycams dragen.

Onder meer tijdens de Gentse Feesten werd het gebruik van bodycams door de politie al eens uitgetest. De bodycams zullen nu ook tijdens Aalst carnaval worden ingezet. Christoph D’Haese (N-VA) vindt dat een goeie zaak. “Volgende week stemt de gemeenteraad over het in gebruik nemen van bodycams op Aalsters grondgebied. Draagbare camera’s zijn een interessant hulpmiddel bij het verzamelen van bewijs”, zegt hij.

Standpunt van politie

Een bodycam is een draagbare camera die op of aan het lichaam wordt bevestigd en zodoende videobeelden en audio kan registreren. “Filmen is nooit een verplichting, maar een mogelijke optie waarover de politiebeambte autonoom beslist. Alle operationele personeelsleden van de politiezone zullen, nadat men hiertoe een specifieke opleiding heeft gevolgd, gebruik kunnen maken van de camera’s”, zegt de burgemeester van Aalst.

Het filmen met een bodycam is in feite een vorm van versterkte waarneming. De verbalisant wordt in zeker zin de eerste rechter Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA)

Christoph D’Haese werkte als parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers mee aan de wet die het gebruik van bodycams door agenten regelt. “Het filmen met een bodycam is in feite een vorm van versterkte waarneming”, aldus burgemeester D’Haese. “De verbalisant wordt in zekere zin de eerste rechter. Zoals elk technisch hulpmiddel heeft ook dit middel zijn beperkingen, maar de voordelen liggen voor de hand: een positieve invloed op de bewijsvoering is er alleszins, daarenboven gefilmd vanuit het standpunt van de politieambtenaar.”

Op grote events

Volgens hem is het een misverstand dat een bodycam enkel bij incidenten wordt gebruikt. “Voor het in kaart brengen van een plaats delict kan dit instrument evenzeer nuttig zijn”, zegt D’Haese. “Laat ons bovendien niet vergeten dat deze camera’s ook een ontradend effect hebben: buitenlandse voorbeelden leren dat agressieve personen vaker kalmeren zodra de camera wordt gebruikt. Het verzameld beeldmateriaal, uiteraard mits strikte naleving van de wetgeving inzake privacy, geeft een objectieve feiteninterpretatie en kan dus ook dienstig zijn in geval van klachten tegen politiemensen.”

“Bodycams zullen, mits goedkeuring van het principe door de gemeenteraad van Aalst, kunnen worden ingezet bij de dagelijkse werking van de diensten, bij onverwachte incidenten of - na overleg tussen zonechef en burgemeester - bij grote evenementen”, aldus de burgemeester.