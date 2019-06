Politicoloog Carl Devos over aanval Vlaams Belang op burgerinitiatieven tegen racisme: “Het VB in de Denderstreek is het VB van Filip Dewinter, niet dat van Tom Van Grieken” Rutger Lievens

10 juni 2019

11u10 0 Aalst Aalsterse burgerinitiatieven tegen de racistische haatbrieven, kregen de voorbije dagen tegenwind van een politieke partij: Vlaams Belang. Het is niet zo alledaags dat een politieke partij de aanval inzet tegen apolitieke groepen burgers, toch is politicoloog Carl Devos niet verrast. “Het Vlaams Belang van de Denderstreek is niet het Vlaams Belang van Tom Van Grieken”, zegt hij.

De liefdevolle brief van Steven Van Herreweghe stootte op kritiek van de Aalsterse VB’er Steve Herman die de vraag stelde: ‘Waar zat Steven toen een koppel Aalstenaars vorig weekend werd overvallen door ‘vreemdelingen’?’ Ook de ‘Zonder Haat Straat’-affiches van het wijkcomité uit de omgeving van de Weverijstraat konden op een reactie van Vlaams Belang rekenen. De partij drukte prompt ‘Zonder Slaag Straat’-affiches, met een cartoon waarbij gekleurde mensen een blanke bont en blauw slaan.

Vervelend voor partijen

Het gebeurt niet zo vaak dat een partij de moeite neemt om hard te reageren tegen burgerinitiatieven, zeker niet als die burgers opkomen tegen een misdrijf - racistische haatbrieven. Volgens politicoloog Carl Devos weten politieke partijen niet zo goed hoe ze met burgerinitiatieven moeten omgaan. “Burgers zijn geen politieke partijen en politieke partijen raken erdoor gefrustreerd. Politici zitten ermee verveeld, je voelt dat ze in de problemen komen, niet goed weten wat gedaan”, zegt Devos. “De reactie van Vlaams Belang verrast me niet in die zin dat ze altijd zo reageren op kritiek. Ze spreken snel van een linkse heksenjacht van de media.”

De reactie van Vlaams Belang op Steven Van Herreweghe doet hem denken aan het dispuut tussen Joke Schauvliege tegen Wouter Deprez. De komiek pakte de minister aan over een kapvergunning. “Ook dat was hard tegen hard. BV’s zijn natuurlijk niet zomaar burgers. Ze zijn bekend en hebben hun eigen achterban en fans. Vaak kan je ze ook associëren met eerder links gedachtegoed”, zegt Devos.

VB is huis met vele kamers

Dat Vlaams Belang fors reageerde op een affichecampagne van een buurtcomité, verklaart de politicoloog zo: “Ook een op het eerste zicht bescheiden ‘Zonder Haat Straat’-affichecampagne van een klein buurtcomité is niet meer iets lokaal. In tijden van sociale media is dat al snel nationaal nieuws. Je kan dat dus niet afdoen als ‘iets kleins en lokaal’”, zegt Devos.

Vlaams Belang Aalst reageert gepikeerd tegenover acties tegen racisme en dat toont voor Carl Devos aan dat een deel van de partij nog altijd niet veranderd is. “Tom Van Grieken doet er alles aan om nu met de coalitiebesprekingen in Brussel te tonen dat een stem voor Vlaams Belang een nuttige stem is. De incidenten in Aalst tonen aan dat het Vlaams Belang een huis is met verschillende kamers. Het Vlaams Belang van de Denderstreek is niet het Vlaams Belang van Tom Van Grieken, maar het Vlaams Belang van Filip Dewinter. Je vraagt je af, wat is het nu?”, zegt Carl Devos.