Plastic restmateriaal wordt kunst bij Tekni-Plex Rutger Lievens

22 september 2020

11u07 1 Aalst Met restmaterialen uit de productie van Tekni-Plex Europe in Erembodegem werden kunstwerken gemaakt. Tekni-Plex Europe, een kunststofverwerkend bedrijf, heeft de voorbije weken de deuren geopend voor het creatieve team van vzw KunstBaan. Dat is een organisatie die samen met volwassenen met een verstandelijke beperking gepersonaliseerde bedrijfskunst creëert op uiteenlopende bedrijfssites.

Drie creatieve cliënten van de Aalsterse zorgvoorziening Levensvreugde Verblijven kwamen terecht in het KunstBaan-team voor Tekni-Plex. Als kunststofverwerkend bedrijf zet het hard in op recyclage van productie-uitval en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. De 3 cliënten van Levensvreugde Verblijven, Jan, Tamara en Dorien, kregen een blik achter de schermen van een groot bedrijf en de medewerkers van Tekni-Plex Europe hebben op hun beurt genoten van de kunstwerken in wording. Dit leverde een unieke dynamiek en gespreksstof op tussen collega’s.

Dat het bedrijf duurzaam ondernemen hoog in het vaandel heeft staan, werd nu ook letterlijk in beeld gebracht door KunstBaan. Het team startte met de creatie van drie grote vlaggen die op de personeelsparking van het bedrijf gehesen werden. Hiervoor wendden zij resterende gepunchte strips uit de productie van Tekni-Plex aan als sjablonen om mooie, cirkelvormige ontwerpen te verkrijgen op de vlaggen. Een kleurrijke opfleuring van de parking en een feestelijk ontvangst voor de medewerkers.

Tekni-Plex is leverancier wereldwijd van dichtingen en stijgbuisjes voor bijvoorbeeld keel- en neusspray, voor de puff van de longpatiënt, voor de ontsmettingssprays, voor de handpompjes voor zeep en ontsmettingsgel. “Als producent van de verpakking van medicatie, en van alle soorten slangen en buisjes die zo broodnodig zijn in de ziekenhuizen, heeft het bedrijf vanaf dag 1 van de crisis, ondanks onzekerheid en angst, kunnen blijven rekenen op al zijn medewerkers”, zegt Tekni-Plex.

Centraal in de productie hangt nu een grote, glanzende vis waarvan de schubben gedetailleerd bekleed werden met gerecupereerde grondstoffen: granulaat of plastic korrels in diverse blauwtinten en vormen. Ook de ontvangstruimte kreeg een make-over met een unieke, upcycled lampenkap waarop de geschiedenis van Tekni-Plex op een filmrol te zien is.