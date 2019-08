Planten rond crematorium bezwijken onder hitte Rutger Lievens

27 augustus 2019

15u39 0 Aalst Met een tank vol water besproeit een tuinaannemer de heuveltjes rond het crematorium van Aalst. Een ultieme poging om er te redden wat er te redden valt? Drie hittegolven hebben dood en vernieling gezaaid in de ‘groene buffer’ rond het crematorium.

Hans Masuy van intercommunale Westlede en verantwoordelijk voor het crematorium zegt dat het besproeien van de groene zone deel uitmaakt van het onderhoudscontract met de tuinaannemer. “Er staan 10.000 bomen en struiken rond het crematorium. Vorig jaar hadden ze al te lijden onder een hete zomer, dit jaar opnieuw. Met de tuinaannemer is er een contract dat elke boom die het niet haalt, opnieuw wordt geplant”, zegt Masuy. De aannemer probeert met een watertank nu het groen te redden.

Dat de planten op een heuvel zijn geplant, maakt het er allemaal niet makkelijker op. “Dat is waar, maar bij andere crematoria merken we dat als de struiken en bomen beginnen te wortelen en te groeien, de rest vanzelf volgt. De omgeving is ingezaaid met een mengeling van bermgrassen. We zullen een beetje geduld moeten hebben voor het resultaat er zal zijn. We mikken sowieso op een natuurlijke tuin, niet strak of afgelijnd.”