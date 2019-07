Planten op toren Sint-Jozefskerk duwen stenen los Rutger Lievens

05 juli 2019

11u54 6 Aalst De Aalstenaar heeft het wellicht al opgemerkt, er groeien planten op de Sint-Jozefskerk aan het Esplanadeplein. Sommige planten zijn zelfs al uitgegroeid tot kleine bomen en hun wortels kunnen stenen losduwen. De toren wordt komende dinsdag beklommen om de planten te verwijderen.

Hoe komen die planten daarboven? “Vogels lieten zaadjes vallen in de voegen van de torengevel en die groeiden uit tot planten die de stenen kunnen losduwen. Om verval te vermijden zullen de monumentenwachters de begroeiing zo goed mogelijk verwijderen. Daarbij gebruiken ze touwtechnieken, wat de huur van een hoogtewerker overbodig maakt”, zegt de Provincie Oost-Vlaanderen.

Op dinsdag 9 juli zullen drie monumentenwachters van de provincie Oost-Vlaanderen de toren van de Sint-Jozefskerk in Aalst beklimmen. Dit op vraag van de kerkfabriek. “De kerkfabriek is al sinds 1993 lid van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen. Er gebeurt dus regelmatig een inspectie van het monument. De laatste grondige controle van het dak en de toren dateert van 2016. De kerk is al enige tijd in minder goede staat en staat op de wachtlijst voor een restauratiepremie van de Vlaamse overheid.”

De toren wordt beklommen nu dinsdag 9 juli tussen 9.30 en 11 uur.