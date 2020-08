Pizzakoerier gewond nadat hij tegen geparkeerde oplegger knalt Koen Baten

22 augustus 2020

22u22 0 Aalst Op het Wijngaardveld in Aalst is een pizzakoerier met zijn wagen tegen een geparkeerde oplegger aangereden. De chauffeur was net pizza’s gaan leveren en was op de terugweg naar de zaak toen hij plots van zijn rijbaan afweek. De chauffeur zelf werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.



Het ongeval gebeurde omstreeks 21.30 uur deze avond. De bestuurder van het voertuig reed in de richting van Aalst na een levering, toen het ter hoogte van de Honda garage plots fout ging. Hij week af van zijn rijbaan en kwam aan volle snelheid tegen een geparkeerde oplegger terecht.

Door de klap kwam hij dwars op de weg te staan. De oplegger werd ook licht vooruit geduwd door de aanrijding. Het voertuig van de pizzakoerier is rijp voor de schroothoop. Ook de oplegger liep schade op door het ongeval. De chauffeur raakte gewond, maar is niet in levensgevaar.

Een rijstrook was afgesloten voor het verkeer. Een ploeg van de Aalsterse brandweer kwam ter plaatse om het wegdek op te ruimen.