Pizzakoerier gewond na aanrijding Koen Baten

22 augustus 2019

16u26 9

Op de Gentsesteenweg in Aalst ter hoogte van tapijtenwinkel Carpet Right is een pizzakoerier donderdagnamiddag tot een aanrijding gekomen met een personenwagen. Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur. Wat de omstandigheden zijn van het ongeval, is op dit moment niet duidelijk. De bestuurder van de bromfiets geraakte lichtgewond. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De verkeershinder bleef beperkt.