Pizza Talia levert elke dag gratis pizza aan ziekenhuizen Rutger Lievens

24 maart 2020

15u53 21 Aalst Pizza Talia uit Aalst levert elke dag gratis pizza aan de ziekenhuizen uit de regio. Zo willen ze de zorgverleners steunen.

“Pizza Talia Original Aalst zet zich in om in deze moeilijke tijden de hulpverleners een hart onder de riem te steken”, klinkt het. “Wij blijven dit iedere dag doen! Zo kunnen hulpverleners toch genieten van een kwaliteitsvolle maaltijd. Soms gaan ze naar huis na een drukke shift en vinden ze geen eten meer in de rekken van de supermarkt. Alles wordt bij ons vers bereid. We moeten deze strijd samen aangaan.”