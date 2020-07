Pikkeling keert terug naar essentie: “Enkel veldactiviteiten en openlucht café” Frank Eeckhout

19 juli 2020

11u07 0 Aalst Het jaarlijkse oogstfeest de Pikkeling keert dit jaar terug naar de essentie van het hele gebeuren. “De focus ligt op gezellig samenzijn en genieten van de oogst en de natuur", zegt Chris Aelbrecht, voorzitter van VVV De Faluintjesstreek.

Door het coronavirus zijn alle grootschalige evenementen nog steeds verboden. Ook de Pikkeling wordt hierdoor getroffen. Om het oogstfeest toch te kunnen vieren op zondag 26 juli, werkte VVV De Faluintjesstreek een alternatief en kleinschalig programma uit. “Tussen 14 uur en 21 uur ligt langs de Zwanenneststraat in Baardegem de focus op gezellig samenzijn en genieten van de oogst en de natuur. Bezoekers kunnen kijken naar de veldactiviteiten en er is een openluchtcafé. Men kan ook genieten van onze gekende oven- en pannenkoeken. Die kunnen ook afgehaald worden via onze drive-in in de Zwanenneststraat. Alles gebeurt coronaveilig. We hebben een uitgekiend plan en de stad staat achter onze aanpak. Alles vindt plaats in openlucht, de vrijwilligers dragen een mondmasker, iedereen moet de nodige afstand houden en betalen doe je snel en veilig met je bankkaart. De plaatsen zijn echter beperkt waardoor reserveren echt wel nodig is via www.de-pikkeling.be", laat Chris Aelbrecht weten.