Pieter Van Aelst-prijs gaat naar bistro Denderend Lekker Rutger Lievens

12 juli 2019

16u37 0 Aalst Bistro Denderend Lekker aan het Vredeplein in Aalst heeft de Pieter Van Aelst-prijs ontvangen. De Aalsterse afdeling van de Vlaamse Volksbeweging reikt die prijs uit aan een organisatie of zelfstandige die kiest voor een kleurrijke Nederlandse naam.

De genomineerden werden in de bloemetjes gezet op 11 juli in het Sint-Jozefscollege van Aalst. De drie geselecteerden waren Knap, instituut voor huidverzorging aan het Burgemeestersplein, woonzorgcentrum De Faluintjes in Baardegem en bistro Denderend Lekker aan het Vredeplein.

Denderend Lekker mocht de Pieter Van Aelst-prijs in ontvangst nemen. “Een leuke verrassing”, zegt uitbater Johan Mertens. “Ik denk wel dat de combinatie Denderend en Lekker de Aalstenaar wel bevalt.”