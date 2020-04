Pieter en Sarah zingen van in hun kot: “Isolation is not good for me” Rutger Lievens

16 april 2020

15u32 0 Aalst Pieter van Lijsebetten en Sarah De Smet van de band Soulmatic9 hebben van hun ‘kot’ een lockdown-cover van het liedje Lemon Tree gemaakt. “We wilden bezingen wat we voelen. Isolation is not good for me”, zeggen ze.

“Uiteraard staan we achter de maatregelen van de overheid en willen we corona verslaan, maar het gemis van sociaal contact besluipt ons af en toe”, aldus Sarah De Smet. “Ik denk dat, zeker nu de maatregelen verlengd zijn, velen zich zullen herkennen in het liedje.”

Pieter en Sarah maken deel uit van de band Soulmatic9. “Door de coronamaatregelen hebben we geen repetities meer en uiteraard ook geen optredens. Wij zijn leadzanger en -zangeres bij de band en misten het musiceren zó hard, dat we nu met ons twee een opname gemaakt hebben. Elk vanuit ons kot. Ondertussen zijn we al op zoek naar een volgend nummer. Het smaakt naar meer”, zegt Sarah.