Piet Buyse (CD&V), burgemeester van Dendermonde, bij voorstelling aftelkalender carnaval: “De vete tussen Aalst en Dendermonde, dat is pas werelderfgoed” Rutger Lievens

10 december 2019

17u06 0 Aalst “De vete tussen Aalst en Dendermonde, dat zou de Unesco moeten erkennen als werelderfgoed”, zei Piet Buyse, burgemeester van Dendermonde. Het was in het stadhuis van zijn stad dat de aftelkalender van Aalst carnaval werd voorgesteld.

De aftelkalender is ondertussen meer dan drie decennia oud en werd in 1989 voor het eerst uitgebracht door Piet De Koninck en zijn carnavalsgroep De Pagadetten. De Moikes namen het initiatief over in 1998 tot 2017, toen De Moikes stopten als groep. Om de aftelkalender niet verloren te laten gaan werd het Kommetei tot Behaad van den Aftelkalender opgericht. Die groep carnavalisten met Michel Van Brempt als bekendste gezicht brengt de 32ste aftelkalender uit.

“De aftelkalender is op een 20-tal verkoopplaatsen in Aalst te koop voor amper 5 euro”, zeggen de initiatiefnemers. “Bij aanschaf van een aftelkalender, krijgt men er een schitterende nominet gratis bij. Voor de eerste keer in de rijke geschiedenis van de aftelkalender wilden we dit jaar ook een verkoopplaats in Dendermonde. We hebben na één dag zoeken Café De Justice gevonden.”

De eventuele opbrengst gaat zoals elk jaar naar ‘groeite prois KBA, ’t beste in de stoet’. De beste losse groep en de beste vaste groep ontvangen elk 500 euro. Ook de groep met het beste niet-politiek correct onderwerp ontvangt 500 euro.

De Aalstenaars werden warm onthaald in het stadhuis van Dendermonde. Het onderwerp van van de aftelkalender dit jaar is Dendermonde en het Ros Beiaard. “Ik weet dat Aalst wat problemen heeft met Unesco. Maar weet je wat echt erkend zou moeten worden tot werelderfgoed? De vete tussen Aalst en Dendermonde”, zei hij. Aalstenaars en Dendermondenaren waren het volledig eens met elkaar de strijdbijl nooit te begraven, de vete tussen beide steden is veel te plezant.