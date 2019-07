Philippe (36) uit Aalst rijdt alle ritten van de Tour een dag voor de renners: “Eén doel: de Arc de Triomphe” Rutger Lievens

05 juli 2019

14u57 7 Aalst De profrenners staan pas morgen aan de start van de Tour, maar voor Philippe Van Laethem (36) uit Aalst is de Ronde van Frankrijk vandaag al gestart. Met een groep van negen wielrenners uit België en Nederland zal Philippe exact dezelfde ritten als de Tour fietsen, een dag voor de profs er passeren. Niet voor doetjes, maar zelfs de col d’Izoard met 14 klimkilometers schrikt de Aalstenaar niet af.

Deze ochtend is Philippe Van Laethem in Brussel van start gegaan voor zijn eigen Tour de France. Op zaterdag 27 juli zal de groep van negen aankomen op de Champs Elysées in Parijs. 3.500 kilometer tussen Brussel en Parijs afleggen dat doe je niet zonder training.

“Het is de tweede keer dat ik de Tour de France rijd”, zegt Van Laethem. “In 2015 is het me ook gelukt, toen waren we met een groep van 45 renners. Elk jaar fiets ik 20.000 kilometers. Dit jaar heb ik er al 12.000 in de benen. Het komt erop aan om genoeg kilometers te rijden in de voorbereiding en dan lukt het wel. We reizen drie keer per jaar naar Spanje waar ik wat bergkilometers maak en ik fiets ook enkele klassiekers mee: de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik,...”

Doel: Arc De Triomphe

Er komt ook meer bij kijken dan een goede voorbereiding en het afleggen van het juiste parcours. “Er rijdt één busje met trailer mee en een auto met al de bevoorrading, fietsen en onze valiezen. ‘s Avonds rusten we uit in hotels”, zegt Philippe. “Wat wel een voordeel is: het parcours van de Ronde gaat bijna nooit over autosnelwegen waar je als fietser niet mag rijden. In de Giro of de Vuelta is dat wel anders.”

Toch zal de groep niet op alle wegen zomaar zijn gang kunnen gaan. “Als fietser mag je niet door de Brusselse tunnels dus zoeken we een alternatieve route. Een sprint op de Champs Eysées zit er waarschijnlijk niet in, maar we willen wel eindigen aan de Arc De Triomphe”, zegt Van Laethem.

Izoard

En de bergen? Dit jaar gaat het peloton de gevreesde Col d’Izoard over. “2.300 kilometer hoog en 14 klimkilometers. Gelukkig rijden wij geen wedstrijd. In het beste geval rijd je zo’n berg op op reserve. Als je leeg aankomt, dan ziet het er niet zo goed uit voor de volgende dagen. Het is niet de bedoeling dat er de kantjes worden afgereden, we houden ons aan het parcours van de Tour. In 2015 waren er die op de duur zo moe waren dat ze zich met de bus tot aan de voet van de col wilden laten afzetten en van daar alleen de beklimming wilden rijden. Ik wilde dat niet, als je de Tour wil rijden dan moet je ook de kilometers voor de zware beklimming willen overbruggen”, zegt Philippe.