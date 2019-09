Petitie voor behoud van sociaal restaurant in ontmoetingshuis De Brug Rutger Lievens

27 september 2019

17u17 2 Aalst Al 130 handtekeningen heeft het actiecomité Red De Rechteroever uit Aalst verzameld voor het behoud van het sociaal restaurant in ontmoetingshuis De Brug. Op termijn verhuist het restaurant naar De Gendarmerie in de Denderstraat. “Waarom het sociaal restaurant op Rechteroever niet behouden?”, vraagt het actiecomité zich af.

“In De Brug komen dagelijks gemiddeld honderd mensen langs voor een dagmenu. Op sommige dagen zijn er pieken tot 130 bezoekers”, zegt Paul Nijs van het actiecomité Red De Rechteroever. Het actiecomité zamelde al 130 handtekeningen in voor het behoud van het sociaal restaurant in ontmoetingshuis De Brug.

“Nieuw sociaal restaurant te klein”

“De uitbating van het sociaal restaurant zou stopgezet worden als het buurtrestaurant van start kan gaan. Waarschijnlijk ten vroegste in 2021", zegt Nijs. “Tot op heden zijn de bezoekers/gebruikers nog niet gehoord in dit belangrijk dossier.”

Volgens hem zullen er minder mensen binnen kunnen in het nieuwe buurtrestaurant in De Gendarmerie. “De oppervlakte van de huidige zaal is 300m². De oppervlakte van het buurtrestaurant – verdeeld over een gelijkvloers en een eerste verdieping – bedraagt ongeveer 150m². De helft dus van de oppervlakte in het buurthuis. Men voorziet plaats voor 86 gebruikers. Dit is amper genoeg om het huidig aantal bezoekers te bedienen”, zegt het actiecomité. “Het is de bedoeling om ook een ruimer publiek te bereiken (sociale mix) in De Gendarmerie en naast dagschotels ook een menu à la carte aan te bieden. De voorziene capaciteit in De Gendarmerie is dus te klein voor het totaal aantal bezoekers van De Loods, de klanten van de sociale kruidenier en de bijkomende gebruikers die men wil bereiken.”

Zorgen over de prijzen

Het actiecomité maakt zich ook zorgen over de prijzen van het sociaal restaurant. “In De Gendarmerie zullen de dagschotels aangeboden worden aan een ‘marktconforme’ prijs. Het is niet duidelijk of de tarieven zullen blijven of dat de sociale tarieven ook zullen verhoogd worden”, klinkt het. “Nog een probleem: waar gaan de bezoekers zich parkeren aan De Gendarmerie?”

Ik begrijp dat elke verandering weerstand oproept, maar ik zou graag hebben dat het project een eerlijke kans krijgt Schepen Sarah Smeyers (N-VA)

“Het sociaal restaurant is meer dan alleen een restaurant. Voor heel wat – alleenstaande – bezoekers is het een belangrijk moment van sociaal contact. Het brengt ook leven in het buurthuis en deze buurt van Rechteroever. Zonder het sociaal restaurant dreigt buurthuis De Brug zijn betekenis in de buurt te verliezen”, zegt het actiecomité.

“Geef het een kans”

Bevoegd schepen Sarah Smeyers (N-VA) vraagt om het een kans te geven. “Het nieuwe buurtrestaurant komt in De Gendarmerie. Ik wil dat alle kansen geven volgens het concept van inclusie en talentontwikkeling. Ik begrijp dat elke verandering weerstand oproept, maar ik zou toch graag hebben dat het project een eerlijke kans krijgt”, is haar reactie.