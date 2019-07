Petitie tegen straatracers: “Moet er eerst een zwaar ongeval gebeuren?” Rutger Lievens

08 juli 2019

15u33 25 Aalst Twee Aalstenaars hebben een petitie opgestart tegen straatraces in de stad. Guy Verhoeven en Marianne Jaspaert hopen met een petitie het stadsbestuur onder druk te kunnen zetten om een einde te maken aan de straatraces. “Zelfs het centrum van Aalst is een racecircuit”, zeggen ze.

Guy Verhoeven en Marianne Jaspaert beheren de populaire Facebookgroep ‘Positieve en Opbouwende Kritiek in en oever Oilsjt van op d’ achterste bank’ waarin Aalstenaars hun bezorgdheden over de stad neerschrijven. Het stokpaardje van Guy en Marianne zijn de straatraces. In mei vorig jaar was er al eens een oproep van Guy Verhoeven om hier een einde aan te maken, wat resulteerde in vragen van toenmalige oppositiepartijen Vlaams Belang en Open Vld in de gemeenteraad. De schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) opperde toen het idee om drones in te zetten tegen de racers.

Meer dan 30 kilometer per uur

Ondertussen is er een gemeenteraadsverkiezing voorbijgegaan en is het probleem niet weg. “We zijn het beu dat deze straatracers de wetten aan hun laars lappen. Ze maken de straten onveilig voor kinderen, mensen met een rollator of rolstoel, mensen die moeilijk stappen,...”, zeggen Guy en Marianne. Het centrum van Aalst is een racecircuit, volgens hen. “Ze rijden veel sneller dan 30 kilometer per uur. Moeten er eerst zware ongevallen gebeuren of doden vallen vooraleer er hier iets aan wordt gedaan?”

De races vinden overdag en ‘s nachts plaats. “Er zijn vaste routes: Gentsestraat, Vredeplein, Duivekeetstraat en Koningin Astridpark. Op die route wonen twee politici waarvan zelfs één parlementair. Op de gemeenteraad hoor je hen daar nooit iets over zeggen”, zeggen Guy en Marianne.

400 handtekeningen

Een jaar geleden verzamelden ze al eens handtekeningen voor een petitie. “400 handtekeningen hadden we toen van bewoners van vier straten rond het Vredeplein. We willen deze nieuwe petitie samen met de oude voorleggen aan de burgemeester. Als hij er niets aan wil doen stappen we naar de gouverneur”, zegt het duo. “In oktober was veiligheid de prioriteit nummer 1 van de burgemeester. Eens opnieuw verkozen heeft hij er nog niets voor gedaan.”

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

De petitie vind je hier terug.