Persoon met mondmasker en wit pak ‘ontsmet’ zebrapad Rutger Lievens

13 maart 2020

20u37 78 Aalst Er zijn bizarre beelden opgedoken uit Erembodegem. Daarop is te zien hoe een man in wit pak met mondmasker auto’s tegenhoudt om het zebrapad te ontsmetten...

Is het een grap of een publiciteitsstunt? Waarom de persoon dit doet, is niet bekend. De ontsmetting van het zebrapad werd gefilmd en in de groep ‘Ge zetj van Erembodegem...’ geplaatst. Daar vinden sommigen het een geslaagde grap, anderen vinden het minder geslaagd. “De situatie is niet om mee te lachen”, schrijft iemand.

