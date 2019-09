Personenwagen zwaar beschadigd na aanrijding op N41 in Hofstade Koen Baten

18 september 2019

18u48 24 Aalst Een Mercedes is woensdagavond rond 18 uur zwaar beschadigd geraakt nadat hij was gebotst met een ander voertuig. Het ongeval gebeurde op de N41 in Hofstade in de richting van het centrum van Aalst.

Over de omstandigheden van het ongeval is op dit moment nog niets bekend. Vlak voor de brug aan de Boudewijnlaan moeten de voertuigen invoegen omwille van wegenwerken, mogelijk speelde dit een rol bij het ongeval. De bestuurder zelf raakte lichtgewond, maar de schade aan het voertuig is wel groot. Over de hele zijkant van het voertuig zijn ook sleepsporen te zien.

De brandweer van Aalst kwam ter plaatse om de olie die op de weg was terecht gekomen op te ruimen. Een rijstrook was na het ongeval een tijdje afgesloten, dat bracht even file met zich mee.