Personeelsleden operatiekwartier ASZ weer aan het werk Rutger Lievens

18 november 2019

17u38 10 Aalst Het personeel van het operatiekwartier van het ASZ in Aalst is weer aan het werk gegaan nadat een spontane staking was uitgebroken deze ochtend. Het personeel protesteerde tegen de werkdruk en personeelstekort. Er was een constructief gesprek tussen de personeelsleden en het bestuur van het ziekenhuis.

“Vandaag was er een spontane stakingsactie bij de personeelsleden van het operatiekwartier op campus Aalst. Om zeker te zijn dat de kwaliteitsvolle zorg binnen het ziekenhuis niet in het gedrang komt, vond er meteen een constructief overleg plaats tussen de directie van het A.S.Z. en de personeelsleden”, zegt het ziekenhuis.

“Het tekort aan verpleegkundig personeel is sinds enkele jaren een constante op de arbeidsmarkt. De directie bevestigt dat er de voorbije maanden onder andere enorme inspanningen geleverd werden op vlak van rekrutering en dat die inspanningen ook zullen aanhouden. Tijdens het overleg werd een stappenplan uitgetekend. Het doel van dit stappenplan? Een aangename werkomgeving creëren waarbij er rekening wordt gehouden met een goede work-life balance, nieuwe medewerkers op collegiale wijze opvangen en hun voorziene opleidingstraject respecteren”, aldus het ASZ.

“Ondertussen zijn de personeelsleden terug aan het werk. De patiënten wiens operatie werd uitgesteld werden hiervan reeds op de hoogte gebracht. Alle geplande ingrepen kunnen op een veilige en kwalitatieve manier doorgaan. Alle onderzoeken en raadplegingen gaan door zoals gepland. Voorlopig wordt geen hinder verwacht op campus Geraardsbergen en Wetteren”, zegt het ziekenhuis.

Spoedingrepen niet in het gedrang

“De behandeling van spoedgevallen en spoedingrepen zullen op geen enkel moment in het gedrang komen. Deze situatie wordt op de voet gevolgd”, zegt het ziekenhuis.

De socialistische vakbond is blij dat er een oplossing uit de bus is gekomen. “We hebben er meteen voor gezorgd dat de spoedingrepen nooit in het gedrang gekomen zijn. De mensen zijn zeer moe. Er is nu in overleg met het bestuur een aangepast programma. In plaats van 10 zalen zullen er nu 7, 8 of 9 zalen open zijn, nooit 10", zegt Stephan Van de Meirssche van de vakbond.

Sp.a klaagt het personeelstekort aan. “Niet alleen in het operatiekwartier maar ook op andere diensten van het ziekenhuis komt het personeel handen tekort om kwalitatieve zorg te bieden. Het personeelsverloop in het ASZ is al jaren aan de gang. Het ziekenhuis heeft nood aan een degelijk personeelsbeleid zodat nieuwe personeelsleden zich goed en gewaardeerd voelen op hun werkplek en niet telkens opnieuw afhaken”, vindt sp.a-gemeenteraadslid Huguette Van Medegael. Huguette stelde eerder dit jaar al vragen over het mank lopende personeelsbeleid in de gemeenteraad: “Hoe moet het verder als je weet dat er enorm bespaard wordt op personeel en materiaal, er op elke dienst een personeelstekort is en personeelsleden het ASZ verlaten waardoor ervaring wegvalt die niet meteen kan opgevangen worden”, vraagt Huguette zich af.

“Maanden later is er nog geen positieve verandering. Het personeelstekort doet zich niet enkel voor op het operatiekwartier maar ook binnen andere afdelingen van het ziekenhuis. Een hoog verloop bij het personeel wijst erop dat er heel wat schort aan het personeelsbeleid. Het wordt tijd dat de directie en de raad van bestuur niet alleen luistert naar het verplegend en verzorgend personeel maar ook concreet actie onderneemt en het tekort aan personeelsleden aanvult. Wanneer het personeel tevreden is, dan heeft dit een positieve invloed op de patiënten en de verzorging waardoor ook het personeelsverloop sterk vermindert. Mijn boodschap aan de directie van het ASZ is duidelijk: maak eindelijk werk van een degelijk personeelsbeleid”, besluit Van Medegael.