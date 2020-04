Personeel stedelijk museum en toeristisch infokantoor belt eenzamen en senioren op Rutger Lievens

08 april 2020

15u59 3 Aalst De onthaalmedewerkers van het stedelijk museum en het toeristisch infokantoor van Aalst hebben een nieuwe functie gekregen. Ze zijn nu aan de slag in het contactcentrum van Aast Helpt. Ze bellen dagelijks ouderen en eenzamen op om te vragen hoe het met hen gaat.

In normale tijden krijgen zowel het Stedelijk Museum ’t Gasthuys als het toeristsich informatiekantoor van Visit Aalst heel wat bezoekers over de vloer. “Maar dit zijn natuurlijk geen normale tijden: beide instellingen zijn nu gesloten voor het publiek en een deel van de medewerkers is ingezet voor andere taken. Toch willen de beide teams tonen dat ze aan hun bezoekers en vrijwilligers denken”, zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA).

“We sturen zo’n 200 postpakketjes uit met daarin een plantbaar potlood dat bloemzaadjes van vergeet-me-nietjes, margrieten of zonnebloemen bevat en een reeds gezegeld postkaartje, dat mensen op hun beurt kunnen opsturen naar iemand die ze nu even moeten missen,” zo verduidelijkt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire de actie.

“De onthaalmedewerkers van het museum als van het infokantoor zijn mee ingeschakeld in het contactcentrum van Aalst Helpt. Zij bellen dagelijks ouderen en eenzamen op, om na te gaan hoe het met hen gesteld is en of ze hulp kunnen gebruiken. Met deze extra actie willen onze mensen verder bijdragen aan de emotionele ondersteuning van hun trouwe bezoekers en medewerkers. Een mooie en waardevolle actie, die wij als schepen maar wat graag ondersteunen”, vult schepen van Toerisme Mia De Brouwer aan.