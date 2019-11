Personeel psychiatrische afdeling ASZ voert morgen actie: “We willen niet dat PAAZ verhuist naar Geraardsbergen” Rutger Lievens

21 november 2019

18u43 46 Aalst Het personeel van Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) voert de komende dagen actie. Ze protesteren tegen plannen om de afdeling in Aalst te verhuizen naar Geraardsbergen. “Het personeel heeft beslist om niet zomaar bang af te wachten op het besluit van de directie en zal daarom de komende dagen actie voeren in en rond het ziekenhuis om hun stem te laten horen”, zegt het personeel.

De PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) is een afdeling op de campus Aalst die mensen helpt met een psychische kwetsbaarheid. Deze afdeling startte in 2005 en bleef sindsdien doorgroeien tot een dienst die jaarlijks 600 patiënten psychische hulp biedt. “Een op vier mensen in Vlaanderen krijgt in zijn of haar leven te maken met een geestelijk gezondheidsprobleem. Iedereen kent ongetwijfeld wel iemand uit zijn naaste omgeving die reeds met de geestelijke gezondheidszorg in contact is gekomen”, zegt het personeel. “Er zijn tal van zorgverleners uit de regio waar elke dag mee samengewerkt wordt. Ook zorgverleners in opleiding kunnen hier terecht.”

“Nood in regio Aalst is groot”

“In Aalst zijn er 60 bedden beschikbaar voor mensen met een psychische kwetsbaarheid waarvan 30 in het ASZ in Aalst. In Aalst zijn er 86.000 inwoners waarvan er jaarlijks enkel in het ASZ alleen reeds meer dan 600 mensen beroep doen op deze zorg. Jammer genoeg zijn er ook een aantal mensen die niet tijdig geholpen worden omdat er onvoldoende plaats is. De wachtlijsten dikken aan, hier en elders”, aldus het personeel. “Er mag gerust gesteld worden dat deze afdeling onmisbaar is voor het ziekenhuis en regio Aalst. Jammer genoeg deelt het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis deze mening niet en is er sprake om deze dienst te verplaatsen naar de stad Geraardsbergen.”

“De PAAZ zal verplaatst worden omwille van financiële motieven, in ruil voor een dienst die meer inkomsten aanbrengt. Zuiver rekenkundig zal dit een juiste keuze zijn maar er is geen rekening gehouden met menselijke motieven”, klinkt het. “Het bestuur had zelfs de intentie om deze beslissing te nemen zonder het personeel hier vooraf over in te lichten. Het personeel geeft te kennen al het nodige te zullen doen om de afdeling te behouden want er zijn tal van mensen uit de regio die nood hebben aan de zorg die zij kunnen bieden.”

“Wij staan achter de visie van een herstelgerichte benadering en een all-inclusive zorg, waarbij de nadruk enerzijds ligt op de mens in zijn totaliteit en anderzijds op de integratie van de patiënt in de maatschappelijk context waarin die zich bevindt. Daarentegen staan wij niet achter een beleid dat financiële belangen vooropstelt en voorbijgaat aan de zorg voor de burgers uit Aalst en omstreken”, zeggen de personeelsleden. “In tijden van een grotere bewustwording rond psychisch lijden, moet wederom de psychiatrische patiënt inboeten. Een PAAZ moet gezien worden als een winstpost voor de maatschappij en niet als een financiële winstpost voor het totale ziekenhuis. Het personeel hoopt dat deze visie door iedereen zal gesteund worden.”

“Voorbarig”

Het ASZ-bestuur betreurt de actie. “We betreuren de reactie van het personeel aangezien deze heel voorbarig is. Het ASZ wil een performant en kwalitatief ziekenhuisbeleid voeren met een totaal zorgaanbod voor het gehele verzorgingsgebied. Hiertoe worden op strategisch vlak heel wat maatregelen overwogen, een reorganisatie van de medische activiteit waaronder een eventuele verhuis van de PAAZ-afdeling naar campus Geraardsbergen valt, is slechts één van de vele denkpistes”, zegt het bestuur.

“Hieromtrent is evenwel nog geen enkele beslissing genomen, juist omdat deze denkpistes volledig moeten uitgewerkt worden en waarbij alle voor- en nadelen op vlak van zorg, personeel en organisatie in kaart moeten worden gebracht”, aldus het ziekenhuis. “Als eerste stap hiertoe heeft er wel reeds een verkennend aftoetsend gesprek plaatsgevonden tussen de directie en de psychiaters. Hierbij zijn reeds een aantal elementen besproken met de afspraak tot verdere analyse en vervolgoverleg.”

