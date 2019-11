Personeel OCMW-woonzorgcentrum De Hopperank legt werk neer Rutger Lievens

19 november 2019

11u52 46 Aalst Het personeel van het OCMW-woonzorgcentrum De Hopperank in Erembodegem heeft dinsdag onverwacht het werk neergelegd. Rond 10 uur startte een spontane staking. De basiszorg voor de senioren wordt wel gegarandeerd.

Maandag brak er al een gelijkaardige staking uit bij het personeel van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst. De personeelsleden van het operatiekwartier staakten in de voormiddag vanwege personeelstekort en een te hoge werkdruk. Na onderhandelingen tussen het bestuur en vakbond werd er een overeenkomst gesloten en ging het personeel weer aan de slag. “De situatie in het OCMW-rusthuis in Erembodegem is gelijkaardig: te weinig personeel en een te hoge werkdruk”, zegt Stephan Van de Meirssche van het ACOD.

De basiszorg voor de senioren is gegarandeerd.