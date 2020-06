Perfect nagemaakt explosief aangetroffen in dakgoot van woning: Specifieke dreiging naar bewoners in crimineel milieu Koen Baten

01 juni 2020

11u18 424 Aalst De politie en DOVO hebben vanochtend een valse bom onschadelijk gemaakt achteraan op de parking van het Keizerplein. Een bewoner zag het explosief liggen in de dakgoot en verwittigde de hulpdiensten die meteen ter plaatse kwamen. Er werd een ruime perimeter ingesteld. Uiteindelijk bleek het om een perfect nagemaakte replica te gaan. Het valse explosief was wel bedoeld als waarschuwing naar de bewoners en is te zoeken in het criminele milieu.



Het was rond 10.00 uur dat de oproep binnen kwam bij de politie dat er een explosief in de dakgoot lag aan het Keizersplein. Meteen kwam de politie ter plaatse en werd DOVO verwittigd. Er werd een ruime perimeter ingesteld en de bewoners in een straal van 100 meter werden geëvacueerd en opgevangen in kastanjevesten. Op geen enkel ogenblik is er iemand in gevaar geweest.

Het pakket dat in de dakgoot werd aangetroffen zag er uit als een echte bom en was tot in de puntjes perfect nagemaakt. Er waren draden aanwezig die omwikkeld waren met plakband. Aan het uiteinde staken er staven uit die op dynamiet leken. “De valse bom werd waarschijnlijk op het dak gegooid", vertelt burgemeester Christoph D’Haese die ook aanwezig was. “Het gaat hier absoluut niet om een flauwe grap of een actie die kadert in het carnavalsmilieu", benadrukt de burgemeester. “Het was een heel goede replica, ze kon alleen niet effectief tot ontploffing gebracht worden.”

De valse bom werd er niet zomaar geplaatst. Het is zo goed als zeker dat het om een waarschuwing gaat in het criminele milieu. Het explosief werd dus bewust op de woning gegooid om de huurders schrik aan te jagen. In welk milieu dat het zich afspeelt is op dit moment nog niet duidelijk.

Omdat de bom in de dakgoot lag was het niet eenvoudig voor DOVO om het tuig naar beneden te halen. Dit moest natuurlijk met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Hiervoor werd ook een robot ingezet om eerst alles te onderzoeken. Rond 12.30 uur was de situatie volledig onder controle. “Omdat het om een replica ging hebben we de hele situatie onschadelijk kunnen maken zonder ontploffing", vertelt D’Haese. “Wij nemen dit echter heel serieus en zullen hier niet licht over gaan. Als dit op een andere dag gebeurd was wanneer het hier vol inwoners liep zou de mogelijk impact veel erger geweest zijn", zegt de burgervader.

Het parket en het labo zullen ook nog ter plaatse komen om een verder onderzoek te doen naar het explosief en de omstandigheden. “Ze zullen hierbij zoeken naar bruikbare sporen en materiaal om de mogelijke daders op te sporen. We gaan hier zeker niet licht over en hopen dat we snel iemand kunnen identificeren", aldus D’Haese.