Peggy Wauters opent kunstatelier in vroegere Alosta-matrassenfabriek Rutger Lievens

20 december 2019

17u55 0 Aalst De Aalsterse kunstenares Peggy Wauters opent dit weekend haar atelier in de Langestraat. Het atelier bevindt zich in de oude Alosta-matrassenfabriek rechttegenover sportcomplex Beukenhof.

“De oude fabriek is nu deels gerenoveerd en het kunstatelier is klaar. Op 21 en 22 vindt de opening plaats”, vertelt Peggy Wauters. “Dit is de start van onze artistieke activiteiten in Aalst”, kondigt ze aan.

Peggy Wauters is een veelzijdige kunstenares die al tentoonstelde in Bangkok, Dubai, Dallas maar natuurlijk ook dichterbij huis in België. Zie hieronder wat foto’s van haar werk. Het atelier is dit weekend open op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Meer info op www.peggywauters.com.