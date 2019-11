Patrick Van Caeckenbergh en DvM-kleuters laten ‘Sinte Merten Op Ne Stok’ herleven Rutger Lievens

08 november 2019

13u38 4 Aalst De aankomst van Sint-Maarten op het Werfplein morgen zal opgeluisterd worden met een stoet kleuters die het verloren gegane gebruik ‘Sinte Merten Op Ne Stok’ doen herleven. Een ideetje van Patrick Van Caeckenbergh, die zonder twijfel de belangrijkste Aalsterse kunstenaar van zijn tijd is. Zijn werk was te zien van Tai Pei tot het Centre Pompidou in Parijs en is volgend jaar te bezichtigen in New York. In Aalst is hij bekend als de bedenker van ‘t Neuzeken. Hij hoopt dat ‘Sinte Merten Op Ne Stok’ terug ingang vindt in het Aalst van vandaag.

De nederigheid van Patrick Van Caeckenbergh (59) staat in groot contrast met zijn palmares. Als je zijn palmares leest, kan je alleen maar concluderen: deze man speelt op het niveau van Louis Paul Boon. Welke Aalsterse kunstenaar kan zeggen dat zijn werk behoort tot de collectie van het Centre Georges Pompidou in Parijs? Twee keer stond zijn werk op de biënnale van Parijs en Patrick Van Caeckenbergh zijn werk was onder meer al te zien in de Tate Gallery in Londen en de biënnale van Tai Pei. Hij behoort samen met de grootste Belgische kunstenaars van het moment zoals Luc Tuymans en Michael Borremans tot het select kransje van artiesten dat vertegenwoordigd wordt door Zeno X Gallery in Antwerpen. In New York wordt hij vertegenwoordigd door het gerenommeerde Lehmann Maupin.

‘t Neuzeke

In Aalst zijn er twee werken van hem te zien: ‘t Neuzeke op de rotonde van het Heilig Hart en De Schelp, in de inkomhal van het nieuw administratief centrum. Op dit moment loopt er een tentoonstelling van het werk van Patrick Van Caeckenbergh in het MSK in Gent waar De Schelp te zien is.

Om maar te zeggen dat het niet zomaar de eerste de beste is die samen met de kleutertjes van DvM Basis koekjes heeft gebakken in bakkerij Verleysen in de Vrijheidstraat in Aalst. “Vorig jaar is mijn moeder overleden”, vertelt Patrick Van Caeckenbergh, geboren in Aalst. Hij bezocht zijn moeder in Aalst regelmatig. “Ik was wat aan het lezen over Sint-Maarten en Aalst. Sint-Maarten is echt typisch iets van Aalst. Typischer vind je het niet. Ik begon wat onderzoek te doen naar de folklore en van waar dat eigenlijk komt. Zo botste ik op een oud prentje van een heel oud boekje. ‘Sint-Maartenfeest te Aalst’. Twee kinderen van een jaar of 13 droegen grote broden op een stok, in de vorm van de Sint.”

Verdwenen

“Dit vond ik in een boek uit de jaren twintig. Ik vond dat heel mooi. Spijtig dat dit oude gebruik verdwenen is. Ik heb het zelf nooit gekend. Het moet van de generatie van voor mijn ouders geweest zijn”, zegt Patrick. “Het moet uitgestorven zijn tussen de twee wereldoorlogen, dat is duidelijk.”

Na de oorlogen werd het brood vervangen door suikerbiet. Het loof werd daarvan afgesneden en de biet werd omgevormd tot een gezicht. Er werd vervolgens een kaars in gezet - denk aan de lichtgevende pompoenen met Halloween - en de biet werd met Sint-Maarten op een stok gestoken. Kinderen gingen dan zo de straat op en belden aan bij de huizen om andere op stang te jagen. Het kinderliedje met de tekst ‘Sinte Merten op ne stok, wildje nie geven, stoof het a op’ kunnen Aalsterse 80+’ers wellicht nog meezingen. “De eerste stap was die koeken. Waarschijnlijk is door de oorlogsarmoede de koek vervangen door een suikerbiet”, zegt Patrick Van Caeckenbergh. “Ze gingen daarmee rond voor centjes, zoals Drie Koningen.”

Met de derde kleuterklas van DvM en bakker Alain Verleysen werden koeken gebakken die morgen op een stok van de Vrijheidstraat naar het Werfplein gedragen zullen worden door de kinderen. “Kleuters op die leeftijd kunnen heel metaforisch denken dus vond ik het leuk om dit met die kinderen eens te proberen te doen herleven", zegt de kunstenaar. Morgen komen ze met de familie en ouders en gaan ze in stoet naar het Werfplein”, zegt hij. Volgens Patrick Van Caeckenbergh zou het mooi zijn als dit stuk folklore opnieuw in gebruik raken in de stad van Sint-Maarten.