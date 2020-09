Patrick Le Juste, voorzitter Eendracht Aalst: “Stappen in de goede richting gezet” Rutger Lievens

16 september 2020

16u21 0 Aalst De voorzitter van Eendracht Aalst, Patrick Le Juste, zegt dat er in het stadiondossier stappen in de goede richting zijn gezet. Hij had vorige week een overleg met burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA).

“Het dossier zit al 30 jaar vast”, zegt voorzitter Le Juste. “Bovendien staat er in de meerjarenplanning tot 2024 van de stad geen euro voor gebudgetteerd. Als bestuur proberen kunnen we dus alleen maar proberen om iets te forceren en in gang te zetten.”

Ondertussen zijn er stappen in goede richting gezet. Le Juste had vorige week een overleg met de burgemeester en sportschepen. “Het overleg verliep op een constructieve manier, met een beperkt aantal mensen aan de tafel: de burgemeester, de schepen van Sport en mezelf. We hebben een nieuwe vergadering gepland binnenkort. We willen op korte termijn toch meer duidelijkheid hebben over de toekomst van de club en het stadion.”