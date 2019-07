Patrick De Meyer en Olivier Abbeloos haalden in jaren 80 en 90 Top of The Pops en hebben nu nieuw liedje Rutger Lievens

26 juli 2019

14u32 10 Aalst Kwarteeuw na hun successen in de jaren 80 en 90 hebben Aalstenaars Patrick De Meyer en Olivier Abbeloos opnieuw samen een liedje gemaakt.

Het is de Facebook-pagina van Onion Rock, waar info terug te vinden is over de Aalsterse muziekscène, dat het nieuws meldt. “De Aalstenaars Patrick De Meyer en Olivier Abbeloos deden de jaren 80-90 daveren - tot zelfs in de BBC-studios van Top of the Pops. Ze tekenden present bij de voorstelling van ons boek Onion Rock. Een kwarteeuw later steken ze de koppen terug bij elkaar met nieuw afgelikt werk dat past bij een zomers weekend”, is er te lezen.

“Patrick laat ons weten: ‘We hebben geluisterd en vroegen ons af ons afgevraagd waarom Bonzai in de 90's zo zwaar scoorde. Gaan we ook zoiets proberen? Bij ‘t beluisteren van hun megahits hoorden we invloeden van minimalisme en zo zijn we natuurlijk bij één van de grootste, Glass, terechtgekomen. Olivier heeft wat elektronica geprogrammeerd (drums en soundeffects), m’n pianosound en ‘strings’ gegeven, en klaar was kees. We presenteren ‘Glassy Dreams’ nu als nieuwe T(urbo)99, één van onze beter gekende projecten.’”, aldus Onion Rock.

Patrick De Meyer maakte met Technotronic wereldhits, Olivier Abbeloos werd geboren in Aalst en is onder meer bekend van T99.

Beluister het liedje hier.