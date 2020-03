Patrick bezoekt acht cafés uit solidariteit met horeca Rutger Lievens

13 maart 2020

16u53 14 Aalst Patrick De Boeck uit Aalst bezocht - uit solidariteit met de horeca - vrijdagnamiddag acht cafés. “Om de cafébazen wat te steunen, ga ik deze namiddag een kroegentocht houden”, dacht Patrick toen hij het nieuws over de nakende sluiting van de horeca vernam.

Via sociale media krijgen de cafébazen veel steun, maar wie echt wil steunen die gaat vandaag een pint drinken in zijn favoriete café. Patrick De Boeck uit Aalst trok daarom op de laatste dag voor de sluiting van de cafés op kroegentocht. “Eerst ben ik naar Eethuis Malvina geweest. Daar zou ik binnenkort iets eten, maar door de sluiting gaat dat nu niet door. Nadat ik de reservatie had verplaatst ben ik café Vredeplein binnengestapt. Daarna ging het naar Bowling The New Cat, De Club, café Tiki, Brasserie Markt 12, café Canterbury, het Volkshuis en De Kleine Beurs in Aalst. Ik at een broodje bij broodjeszaak Baguettino, maar dat telt niet echt mee want die zaak mag openblijven”, zegt Patrick. “En nee, ik drink nergens alcohol. Ik moet vanavond nog naar een optreden en ik wil daar nuchter aankomen", zegt Patrick.

Hij doet dit dus echt om de horeca te steunen. “Het is erg voor de uitbaters. Ik leef met hen mee. Ook voor hun personeel is het erg. Ze zijn technisch werkloos”, zegt hij.